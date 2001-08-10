Сахалинская прокуратура привлекла к ответственности директоров холмских

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Сахалинской области по поручению управления Генпрокуратуры России по ДФО организована проверка, в ходе которой выявлены нарушения законодательства при содержании общедомового имущества в Холмске, рассказали ТИА "Острова" в прокуратуре.

Установлено, что из-за множественных повреждений фасадов двух многоквартирных домов, в которых проживает 325 граждан, происходило затекание атмосферных осадков в квартиры жителей. В подвальном помещении зафиксированы последствия подтопления, на придомовой территории – складирование мусора. Кровля одного из жилых домов нуждалась в ремонте и гидроизоляции.

По выявленным фактам прокуратурой руководителям управляющих компаний внесены представления. По результатам их рассмотрения выполнены необходимые ремонтные работы, жильцам компенсирован ущерб в размере 220 тыс. руб.

Директора обществ привлечены к административной ответственности по ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением условий лицензии) в виде штрафа (уплачен), 5 должностных лиц - к дисциплинарной ответственности.