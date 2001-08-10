Иностранец пытался вывезти из Амурской области струю кабарги в банке из-под сгущенки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Иностранец купил в Амурской области струю кабарги и пытался вывезти ее на родину. Мужчину задержали в Приморье, теперь он дожидается суда за контрабанду, пишет ИА "Порт Амур".

Как сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура, фигурант дела - 47-летний гражданин КНДР.

По версии следствия, в декабре прошлого года мужчина приобрел в Амурской области более ста граммов струи кабарги. Мускус, известный своими лечебными свойствами, иностранец решил перевезти на родину авиарейсом Владивосток — Пхеньян. Нелегальный «багаж» спрятал в банку из-под сгущенного молока, которую он законсервировал, придав ей вид новой. Однако запрещенный груз был найден сотрудниками таможни.

Рыночная стоимость продукции составляет порядка 300 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Вердикта иностранец дожидается под стражей.