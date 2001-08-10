Тихоокеанское
информационное агентство
3 Декабря 2024
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12:12, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинские судебные приставы провели рейд по злостным неплательщикам за коммунальные услуги

Сахалинские судебные приставы провели рейд по злостным неплательщикам за коммунальные услуги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские судебные приставы, совместно с представителями ООО «РВК-Сахалин», провели рейд по взысканию задолженности у потребителей за пользование питьевой водой и водоотведение, рассказали ТИА "Острова" в УФССП РФ по Сахалинской области.

В период проведения рейда судебный пристав-исполнитель и представители ООО «РВК-Сахалин» посетили несколько квартир многоквартирных домов областной столицы, в которых проживали хозяева, задолжавшие большие суммы по платежам за питьевую воду и водоотведение.

В ходе рейда провели обход 6 квартир в домах по различным адресам областного центра. На этот раз время было выбрано вечернее, чтобы наверняка застать должников дома.

Все должники получили уведомления о необходимости явится в отделение судебных приставов по г. Южно-Сахалинску, с целью погасить задолженность. Если неплательщики в течение 5 дней после этого добровольно не погасят свои долги, судебные приставы могут применить к ним более жесткие требования.

Надо отметить, что такие рейды проводятся систематически, и даже при минимальной задолженности можно лишиться имущества в счет погашения образовавшейся задолженности по коммунальным услугам.

 

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