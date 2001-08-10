Сахалинские судебные приставы провели рейд по злостным неплательщикам за коммунальные услуги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские судебные приставы, совместно с представителями ООО «РВК-Сахалин», провели рейд по взысканию задолженности у потребителей за пользование питьевой водой и водоотведение, рассказали ТИА "Острова" в УФССП РФ по Сахалинской области.

В период проведения рейда судебный пристав-исполнитель и представители ООО «РВК-Сахалин» посетили несколько квартир многоквартирных домов областной столицы, в которых проживали хозяева, задолжавшие большие суммы по платежам за питьевую воду и водоотведение.

В ходе рейда провели обход 6 квартир в домах по различным адресам областного центра. На этот раз время было выбрано вечернее, чтобы наверняка застать должников дома.

Все должники получили уведомления о необходимости явится в отделение судебных приставов по г. Южно-Сахалинску, с целью погасить задолженность. Если неплательщики в течение 5 дней после этого добровольно не погасят свои долги, судебные приставы могут применить к ним более жесткие требования.

Надо отметить, что такие рейды проводятся систематически, и даже при минимальной задолженности можно лишиться имущества в счет погашения образовавшейся задолженности по коммунальным услугам.