В Приморье шестилетний ребенок отравился уксусом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жительница Приморья 2018 года рождения была госпитализирована после того, как выпила уксусную эссенцию. Прокуратура Пограничного района организовала проверку по факту отравления шестилетнего ребенка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.

Инцидент произошел 30 ноября 2024 года, когда семья из Уссурийска находилась в гостях в с. Богуславка Пограничного муниципального округа.

Оказалось, что уксус был разведен с водой, находился в пластиковой емкости с этикеткой из-под детской воды и использовался для уборки жилого помещения.