Шестерых иностранных граждан выдворили с Сахалина за пределы Российской Федерации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Судебные приставы Сахалинской области в очередной раз отправили на родину иностранных граждан. На этот раз сотрудники ведомства препроводили до границы не только граждан Таджикистана, но также гражданина Исландии и гражданина Арабской Республики Египет, рассказали ТИА "Острова" в УФССП РФ по Сахалинской области.

Данные граждане въехали на территорию Сахалинской области не только с целью заработать, но и отправиться в Японию.

Надо отметить, что иностранные граждане прибывают на территорию Сахалинской области с целью заработка. В ходе проведения рейдов сотрудники правоохранительных органов выявляют среди иностранцев нарушителей правил въезда и режима пребывания в Российской Федерации (отсутствуют документы, а именно: миграционная карта, прописка, трудовой договор или патент). Вот так к гражданам Республики Таджикистан присоединился и гражданин Арабской Республики Египет.

А что касается гражданина Исландии - тут случай совершенно иной. Данный гражданин был задержан на маломерном плавсредстве сотрудниками береговой охраны РФ в территориальных водах РФ при попытке незаконного пересечения морской границы между Россией и Японией.

Всех иностранных граждан суд признал виновными в совершении административного правонарушения по ч. 1.1. ст. 18.8 КоАП РФ - нарушение правил въезда и режима пребывания в Российской Федерации, и назначил наказание в виде принудительного выдворения за пределы России.

По окончанию судебного заседания иностранные граждане были помещены в специализированное учреждение для временного содержания, где ожидали исполнения судебного решения.

После того, как были оформлены все необходимые документы, судебные приставы препроводили иностранных граждан к пункту пропуска через государственную границу. Теперь въезд в Россию иностранцам будет закрыт на 5 лет.