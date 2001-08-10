Житель Сахалина попросил знакомого снять с карты 7000 рублей, а тот снял во много раз больше
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
30 ноября в дежурную часть ОМВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от 63-летнего гражданина, у которого были похищены денежные средства в сумме 95000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в данном преступлении, им оказался 36-летний местный житель.
Как выяснилось, ранним утром потерпевший находился в компании, в гостях у заявителя, где они совместно распивали спиртные напитки. В процессе застолья хозяин квартиры передал свою банковскую карту фигуранту, который собирался в магазин, попросив снять в банкомате 7000 рублей и передать их своему знакомому. Однако вместо этого подозреваемый снял сначала 2000 рублей, затем 100 000 рублей, оставив себе 95 000 рублей. Вернувшись, он отдал заявителю его карту и 7000 рублей знакомому, после чего ушел домой с украденной суммой.
Похищенная сумма изъята полицейскими в полном объеме.
Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ-кража, совершенная с банковского счета. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 05:48 Сегодня Какие опасности могут подстерегать дайвера под водой
- 05:51 Сегодня Холодильники ATLANT: преимущества и особенности
- 05:49 Сегодня Правильный выбор печатного издания - залог надежного принта
- 05:50 Сегодня Психотерапевтическое кодирование от алкоголя: суть и преимущества
18:00 28 Ноября Бизнес зарабатывает на депозитах: объем средств на счетах сахалинских предпринимателей в ВТБ удвоился
11:16 28 Ноября На Сахалине сотрудница ломбарда два года обманывала владельца, украв в итоге более пяти миллионов рублей
17:33 29 Ноября Финал Кубка Сахалинской области по фигурному катанию стартовал в Южно-Сахалинске
14:14 29 Ноября В Южно-Сахалинске продолжается набор граждан на военную службу
11:11 13 Ноября Задержан сахалинец, подозреваемый в угоне машины с ребенком в салоне
- 01:40 3 Ноября Плюсы бань из профилированного бруса
- 08:03 20 Ноября Какие факторы формируют стоимость термопластавтомата
15:14 12 Ноября Аквакультуру на озере Буссе будет развивать компания из Санкт-Петербурга
Выбор редакции
- 17:33 Вчера На Сахалине открылась тематическая выставка
- 11:54 Вчера Сахалин увидел всероссийский турнир по греко-римской борьбе
- 10:53 28 Ноября В Южно-Сахалинске пройдет творческая встреча с Лидией Кисенковой
- 12:08 27 Ноября В аэровокзале "Южно-Сахалинск" стартовала программа подготовки новых сотрудников
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?