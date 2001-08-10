Житель Сахалина попросил знакомого снять с карты 7000 рублей, а тот снял во много раз больше

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 ноября в дежурную часть ОМВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от 63-летнего гражданина, у которого были похищены денежные средства в сумме 95000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в данном преступлении, им оказался 36-летний местный житель.

Как выяснилось, ранним утром потерпевший находился в компании, в гостях у заявителя, где они совместно распивали спиртные напитки. В процессе застолья хозяин квартиры передал свою банковскую карту фигуранту, который собирался в магазин, попросив снять в банкомате 7000 рублей и передать их своему знакомому. Однако вместо этого подозреваемый снял сначала 2000 рублей, затем 100 000 рублей, оставив себе 95 000 рублей. Вернувшись, он отдал заявителю его карту и 7000 рублей знакомому, после чего ушел домой с украденной суммой.

Похищенная сумма изъята полицейскими в полном объеме.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ-кража, совершенная с банковского счета. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.