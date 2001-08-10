Сахалинец, уходя из гостей, украл в подъезде коляску, чтобы увезти свои тяжелые пакеты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть ОМВД России по городскому округу «Ногликский» поступило заявление от местной жительницы. Женщина рассказала, что неизвестные похитили детскую коляску. Ущерб составил 26 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска личность злоумышленника была установлена. Им оказался 46-летний местный житель, который был доставлен в отдел полиции для разбирательства.
Как оказалось, 24 ноября фигурант, уходя из гостей в состоянии алкогольного опьянения, в подъезде увидел детскую коляску. Так как у гражданина были тяжелые пакеты он решил похитить коляску с целью перевозки последних. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, фигурант вытащил коляску на улицу, сложил внутрь свои пакеты и укатил похищенное имущество к себе в жилище. Полицейские вернули похищенное заявителю
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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