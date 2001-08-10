Сегодня ночью в Южно-Сахалинске тушили теплицу, огонь с которой мог перекинуться на частный дом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
2 декабря в 00:40 диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании теплицы по адресу: ул. 1-я Дежнёва,7. Пожарный расчет прибыл через 10 минут. К моменту его прибытия горела внутренняя обшивка теплицы на площади 10 кв. м, существовала угроза распространения огня на рядом стоящий частный дом, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском МЧС.
Возгорание было локализовано в 01:00, а в 01:19 полностью ликвидировано. В тушении участвовали 4 сотрудника и 1 единица техники ГУ МЧС России по Сахалинской области и 1 человек от добровольной пожарной дружины. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
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