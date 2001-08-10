На Сахалине у любителя кататься без прав отобрали автомобиль
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении 42-летнего местного жителя, осуждённого по ч. 1 ст. 264.3 УК РФ за управление автомобилем лицом, лишённым права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию за деяние, предусмотренное ч. 4 ст. 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Суд установил, что в сентябре 2023 года подсудимый, будучи лишённым права управления транспортными средствами, вновь управлял принадлежащим ему автомобилем «Nissan Elgrand». Подсудимый был остановлен сотрудниками ГИБДД г. Южно-Сахалинска и при проверке данных о его личности установлено, что ранее он привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления.
В судебном заседании подсудимый свою вину признал в полном объеме.
Суд с учётом личности виновного, смягчающих обстоятельств, назначил осуждённому наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.
Кроме того, согласившись с позицией государственного обвинителя о необходимости конфискации транспортного средства, на котором осуждённым совершено преступление, суд распорядился конфисковать автомобиль марки «Nissan Elgrand» и обратить его в доход государства.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:40 Сегодня За сутки на Сахалине произошло 22 аварии
09:48 Сегодня Сахалинка менее чем за год обманула почти четыре десятка земляков
09:12 Сегодня Во Владивостоке соседи спасли девушку, которую жестоко избивал дебошир
08:15 Сегодня Открыты продажи на новые дополнительные рейсы из Южно-Сахалинска в Москву
17:24 22 Ноября У берегов Итурупа прогнозируется опасное волнение моря
17:04 22 Ноября В Южно-Сахалинске прошел фестиваль ко Дню матери
- 15:23 22 Ноября На Сахалине двое иностранцев обвиняются в незаконном пересечении границы
14:56 22 Ноября Сахалинская пенсионерка записалась на диспансеризацию и потеряла четверть миллиона
11:11 13 Ноября Задержан сахалинец, подозреваемый в угоне машины с ребенком в салоне
- 02:00 30 Октября Установка и обслуживание мачтовых платформ: что нужно знать?
- 01:20 2 Ноября Видеопоздравление на праздники: искренний и трогательный подарок
- 01:18 2 Ноября Галогенорганические соединения: особенности и применение в промышленности
Выбор редакции
- 10:53 Вчера В Южно-Сахалинске пройдет творческая встреча с Лидией Кисенковой
- 12:08 27 Ноября В аэровокзале "Южно-Сахалинск" стартовала программа подготовки новых сотрудников
- 17:07 26 Ноября 33% жителей Южно-Сахалинска предпочтут подарок-сюрприз на Новый год
- 11:38 26 Ноября Сахалинцам расскажут, как объекты региона получают свои имена
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?