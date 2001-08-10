На Сахалине у любителя кататься без прав отобрали автомобиль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении 42-летнего местного жителя, осуждённого по ч. 1 ст. 264.3 УК РФ за управление автомобилем лицом, лишённым права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию за деяние, предусмотренное ч. 4 ст. 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Суд установил, что в сентябре 2023 года подсудимый, будучи лишённым права управления транспортными средствами, вновь управлял принадлежащим ему автомобилем «Nissan Elgrand». Подсудимый был остановлен сотрудниками ГИБДД г. Южно-Сахалинска и при проверке данных о его личности установлено, что ранее он привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал в полном объеме.

Суд с учётом личности виновного, смягчающих обстоятельств, назначил осуждённому наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.

Кроме того, согласившись с позицией государственного обвинителя о необходимости конфискации транспортного средства, на котором осуждённым совершено преступление, суд распорядился конфисковать автомобиль марки «Nissan Elgrand» и обратить его в доход государства.

Приговор суда в законную силу не вступил.