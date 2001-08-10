В Поронайске сгорел гараж

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

29 ноября в 08:00 диспетчеру Поронайского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании гаража по адресу: ул. Победы, д 50. Пожарный расчет прибыл через 9 минут. К моменту его прибытия горел гараж на площади 2 кв. м., рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Возгорание было локализовано в 08:21, а в 08:56 полностью ликвидировано. В тушении участвовали 6 человек и 1 единица техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.