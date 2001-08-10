Тихоокеанское
информационное агентство
29 Ноября 2024
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09:40, | Новости происшествий Сахалина и Курил

За сутки на Сахалине произошло 22 аварии

За сутки на Сахалине произошло 22 аварии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 22 ДТП, в одном из которых два человека получили травмы, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 148 нарушений ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 7 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 11 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- за выезд на полосу встречного движения -  4 водителя;

- 6 водителей - не пропустившие пешеходов на «зебре»;

- 2 водителя - управляющих автомобилями с «тонировкой» на стеклах;

- 8 водителей - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

- 7 водителей - нарушивших правила перевозки детей;

- 10 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности.

- задержаны и помещены на специализированные стоянки 9 автомобилей.

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