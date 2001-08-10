Житель Южно-Сахалинска ответит в суде за кражу телефона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего ранее судимого местного жителя, обвиняемого в совершении кражи, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 2 октября фигурант решил воспользоваться услугами такси. Находясь в салоне на заднем сидении, он обнаружил мобильный телефон и понял, что его обронил кто-то из предыдущих пассажиров.

Он решил не сообщать об этом таксисту, а забрать аппарат себе. Находясь дома, он сбросил программу телефона до заводских настроек, извлек из устройства сим-карту и выкинул её в мусорное ведро вместе с чехлом, решив пользоваться гаджетом на правах личной собственности.

Сумма ущерба составила 16 999 рублей.

Своими умышленными преступными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Похищенное изъято полицейскими и возвращено потерпевшей

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.