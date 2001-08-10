Тихоокеанское
информационное агентство
28 Ноября 2024
Сейчас 13:43
108,01|113,09|66,91
По предостережению Россельхознадзора на Сахалине ликвидирована несанкционированная свалка
12:47, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец поверил в перерасчет трудового стажа и перевел мошенникам 100 тысяч рублей

Сахалинец поверил в перерасчет трудового стажа и перевел мошенникам 100 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

27 ноября в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 59-летнего местного жителя, у которого путем обмана были похищены денежные средства, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником пенсионного фонда. Он сообщил, что необходимо явиться на приём для пересчёта трудового стажа, для этого нужно сообщить код из СМС сообщения.

Через некоторое время потерпевшему позвонил сотрудник «банка» и сообщил, что заявитель до этого общался с мошенниками и теперь для сохранения денежных средств необходимо деньги перевести на безопасный счёт.

Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?