Сахалинец поверил в перерасчет трудового стажа и перевел мошенникам 100 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
27 ноября в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 59-летнего местного жителя, у которого путем обмана были похищены денежные средства, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником пенсионного фонда. Он сообщил, что необходимо явиться на приём для пересчёта трудового стажа, для этого нужно сообщить код из СМС сообщения.
Через некоторое время потерпевшему позвонил сотрудник «банка» и сообщил, что заявитель до этого общался с мошенниками и теперь для сохранения денежных средств необходимо деньги перевести на безопасный счёт.
Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
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