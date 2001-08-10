Тихоокеанское
информационное агентство
28 Ноября 2024
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По предостережению Россельхознадзора на Сахалине ликвидирована несанкционированная свалка
09:40, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Более 10 междугородних автобусных маршрутов отменены на Сахалине из-за непогоды

Более 10 междугородних автобусных маршрутов отменены на Сахалине из-за непогоды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с неблагоприятными погодными условиями (дождь и отрицательные температуры) 27 ноября с 20:00 вводятся ограничения для движения автобусов на автодорогах Южно-Сахалинск – Оха (28 -128 км) и Арсентьевка – Ильинское (0 – 15 км), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Прекращено движение автобусов по межмуниципальным маршрутам:

№112 - Южно-Сахалинск - Долинск;

№502 - Южно-Сахалинск - Поронайск;

№504 - Южно-Сахалинск - Александровск-Сахалинский;

№505 - Южно-Сахалинск - Быков;

№506 - Макаров - Поронайск;

№507 - Южно-Сахалинск - Смирных;

№509 - Южно-Сахалинск - Вахрушев;

№510 - Южно-Сахалинск - Макаров;

№523 - Южно-Сахалинск - Углегорск;

№525 - Южно-Сахалинск - Красногорск;

№527 - Южно-Сахалинск - Шахтерск.

На всем протяжении участка наблюдаются дождь и мокрый снег. В связи с понижением температуры воздуха существует высокая вероятность образования гололедицы.

Информация о снятии ограничений будет опубликована дополнительно.

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