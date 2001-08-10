Тихоокеанское
информационное агентство
28 Ноября 2024
Сейчас 13:43
108,01|113,09|66,91
По предостережению Россельхознадзора на Сахалине ликвидирована несанкционированная свалка
08:53, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Поронайском районе из-за налипания снега произошло несколько аварийных отключений света

В Поронайском районе из-за налипания снега произошло несколько аварийных отключений света

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Налипание снега привело к нескольким аварийным отключениям электроснабжения в Поронайском районе. В настоящий момент энергетики работают над восстановлением, сообщает astv.ru, ссылаясь на районную администрацию.

Водоснабжение организовали на автономных источниках электроснабжения.

 "В связи с аварийным отключением электроснабжения в детских садах Поронайского района будет организована работа дежурных групп. Занятия в школах городского округа начнутся с 9:30", - отметили в мэрии округа.

Непогоду прогнозировали в центральной части Сахалина накануне. Синоптики предупреждали о сильном мокром снеге и порывистом ветре.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?