Тихоокеанское
информационное агентство
28 Ноября 2024
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17:53, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Приморье непогода выбросила на берег рыболовное судно

В Приморье непогода выбросила на берег рыболовное судно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Из-за непогоды рыболовное судно оказалось выброшено на берег в Приморье. Морской транспорт попал в шторм, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.

В Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) «Владивосток» отметили, что инцидент произошел в бухте Опричник.

Тем временем в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ спешат успокоить, разлива нефтепродуктов не зафиксировано.

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