Сахалинка нашла банковскую карту и начала расплачиваться ей за покупки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летней местной жительницы, обвиняемой в краже с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что днём 23 сентября фигурантка, находясь у магазина, расположенного по улице Дружбы, обнаружила на крыльце банковскую карту. Предположив, что на банковском счете, к которому привязана карта, могут иметься денежные средства, она забрала её себе.

Реализуя свой преступный корыстный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета, этим же вечером она совершила 7 покупок, успев потратить более 5 тысяч рублей, принадлежащие 61-летней сахалинке, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными действиями фигурантка совершила преступление, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, за что ответит в суде.