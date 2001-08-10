16:23, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
В Анивском районе седан столкнулся с грузовиком
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
24 ноября 2024 года в 10 часов 50 минут на 51 км. автодороги «Южно-Сахалинск-Холмск» произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.
По предварительным данным, 50-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota Corolla», двигаясь в западном направлении, не справился с управлением и совершил столкновение с грузовым автомобилем «FAW J6», который двигался во встречном направлении.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля получил травмы.
Проводится проверка.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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