Тихоокеанское
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16:23, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Анивском районе седан столкнулся с грузовиком

В Анивском районе седан столкнулся с грузовиком

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

24 ноября 2024 года в 10 часов 50 минут на 51 км. автодороги «Южно-Сахалинск-Холмск» произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

По предварительным данным, 50-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota Corolla», двигаясь в западном направлении, не справился с управлением и совершил столкновение с грузовым автомобилем «FAW J6», который двигался во встречном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля получил травмы.

Проводится проверка.

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