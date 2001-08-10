В селе Буюклы установили детскую площадку после вмешательства прокуратуры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На личный прием к прокурору Сахалинской области Вячеславу Рафиковичу Шайбекову обратилась жительница Смирныховского района с просьбой о восстановлении прав несовершеннолетних на благоустроенные условия их места отдыха, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

Заявитель указала, что в с. Буюклы Смирныховского района имеется лишь одна детская игровая площадка, расположенная на одной из улиц, при этом, на других улицах населенного пункта мест организации детского досуга не имеется, что не позволяет обеспечить интересы всех несовершеннолетних.

Проверкой прокуратуры Смирныховского района установлено, что имеющаяся в с. Буюклы одна детская игровая площадка действительно не обеспечивает надлежащую организацию детского досуга, в связи с чем не достигается установленный законодателем приоритет охраны здоровья несовершеннолетних и их развития.

Выявленные нарушения послужили поводом для внесения прокурором района главе муниципального образования представления, по результатам рассмотрения которого приняты незамедлительные меры к их устранению путем проведения процедур по строительству новой детской игровой площадки, отвечающей требованиям законодательства и позволяющей обеспечить интересы несовершеннолетних.

В настоящее время права несовершеннолетних восстановлены, новая детская игровая площадка введена в эксплуатацию.