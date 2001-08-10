Тихоокеанское
информационное агентство
27 Ноября 2024
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Сахалинец напоил земляка и, заставив его подписать документы, завладел его квартирой
11:15, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец напоил земляка и, заставив его подписать документы, завладел его квартирой

Сахалинец напоил земляка и, заставив его подписать документы, завладел его квартирой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полиция предъявила сахалинцу обвинение в афере, повлекшей лишение прав потерпевшего на своё жильё, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что в сентябре прошлого года 35-летний житель города Корсакова узнал, что житель села Раздольное хочет разменять свою двухкомнатную квартиру на однокомнатную, и решил провернуть аферу. Для осуществления задуманного злоумышленник сообщил владельцу жилья, что готов на сделку, и предложил доплатить полмиллиона рублей. При этом в собственности у него не было никакой жилплощади, как и обещанных денег.

Обвиняемый подготовил договор о продаже квартиры сельчанина за 1 млн рублей и, зная, что мужчина имеет пристрастие к спиртному, подложил этот документ ему на подпись тогда, когда тот находился в состоянии сильного опьянения и не мог отдавать полного отчёта своим действиям. При этом злоумышленник сообщил жертве своего обмана, что они заключают сделку по обмену квартирами с доплатой.

В дальнейшем фигурант вместе с потерпевшим обратился в МФЦ и переоформил чужую недвижимость на себя, а затем переселил гражданина в заброшенную муниципальную квартиру, так и не заплатив ему денег. Незаконно приобретённое жильё мошенник впоследствии продал за 4,1 млн рублей.

В ближайшее время материалы уголовного дела, возбуждённого по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, будут рассмотрены в суде.

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