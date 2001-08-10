Сахалинец напоил земляка и, заставив его подписать документы, завладел его квартирой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полиция предъявила сахалинцу обвинение в афере, повлекшей лишение прав потерпевшего на своё жильё, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что в сентябре прошлого года 35-летний житель города Корсакова узнал, что житель села Раздольное хочет разменять свою двухкомнатную квартиру на однокомнатную, и решил провернуть аферу. Для осуществления задуманного злоумышленник сообщил владельцу жилья, что готов на сделку, и предложил доплатить полмиллиона рублей. При этом в собственности у него не было никакой жилплощади, как и обещанных денег.

Обвиняемый подготовил договор о продаже квартиры сельчанина за 1 млн рублей и, зная, что мужчина имеет пристрастие к спиртному, подложил этот документ ему на подпись тогда, когда тот находился в состоянии сильного опьянения и не мог отдавать полного отчёта своим действиям. При этом злоумышленник сообщил жертве своего обмана, что они заключают сделку по обмену квартирами с доплатой.

В дальнейшем фигурант вместе с потерпевшим обратился в МФЦ и переоформил чужую недвижимость на себя, а затем переселил гражданина в заброшенную муниципальную квартиру, так и не заплатив ему денег. Незаконно приобретённое жильё мошенник впоследствии продал за 4,1 млн рублей.

В ближайшее время материалы уголовного дела, возбуждённого по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, будут рассмотрены в суде.