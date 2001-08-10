Очередных нелегалов выдворили сахалинские приставы за пределы Российской Федерации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине состоялось очередное выдворение иностранных граждан, которые нарушили миграционное законодательство, рассказали ТИА "Острова" в УФССП России по Сахалинской области.

На этот раз домой отправились семь граждан Узбекистана. Данные граждане были выявлены сотрудниками правоохранительных органов Сахалинской области в ходе проверки документов.

Суд признал иностранных граждан виновными в совершении административного правонарушения по ч. 1.1. ст. 18.8 КоАП РФ - нарушение правил въезда и режима пребывания в Российской Федерации, и назначил наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей каждому с административным выдворением за пределы России.

По окончанию судебного заседания женщина и мужчины были помещены в специализированное учреждение для временного содержания, где до вчерашнего дня ожидали исполнения судебного решения.

После того, как были оформлены все необходимые документы, судебные приставы препроводили иностранных граждан к пункту пропуска через государственную границу. Теперь въезд в Россию иностранцам будет закрыт на 5 лет.

На сегодняшний день сотрудниками Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области выдворено из страны 283 иностранца. Каждый из них нарушил установленный законом режим пребывания на территории страны.