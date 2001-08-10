Тихоокеанское
информационное агентство
27 Ноября 2024
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11:07, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Очередных нелегалов выдворили сахалинские приставы за пределы Российской Федерации

Очередных нелегалов выдворили сахалинские приставы за пределы Российской Федерации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине состоялось очередное выдворение иностранных граждан, которые нарушили миграционное законодательство, рассказали ТИА "Острова" в УФССП России по Сахалинской области.

На этот раз домой отправились семь граждан Узбекистана. Данные граждане были выявлены сотрудниками правоохранительных органов Сахалинской области в ходе проверки документов.

Суд признал иностранных граждан виновными в совершении административного правонарушения по ч. 1.1. ст. 18.8 КоАП РФ - нарушение правил въезда и режима пребывания в Российской Федерации, и назначил наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей каждому с административным выдворением за пределы России.

По окончанию судебного заседания женщина и мужчины были помещены в специализированное учреждение для временного содержания, где до вчерашнего дня ожидали исполнения судебного решения.

После того, как были оформлены все необходимые документы, судебные приставы препроводили иностранных граждан к пункту пропуска через государственную границу. Теперь въезд в Россию иностранцам будет закрыт на 5 лет.

На сегодняшний день сотрудниками Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области выдворено из страны 283 иностранца. Каждый из них нарушил установленный законом режим пребывания на территории страны.

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