Сахалинец украл на работе дорогостоящую запчасть БЕЛАЗА, но не смог пройти мимо сторожей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Углегорской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Оха, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на тайное хищение чужого имущества, совершенного в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам), рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в августе 2024 года обвиняемый, будучи трудоустроенным подсобным рабочим складского хозяйства в одной из организаций Углегорского городского округа, возымел преступный умысел на тайное хищение дорогостоящей электронной панели приборов, предназначенной для самосвала марки «БЕЛАЗ».

Реализуя свой преступный умысел, находясь на рабочем месте и имея свободный доступ к материально-товарным ценностям, злоумышленник похитил со склада электронную панель приборов, предназначенную для самосвала марки «БЕЛАЗ», которую положил в свой рюкзак и по окончанию рабочего дня предпринял попытку покинуть территорию предприятия вместе с похищенным имуществом.

Однако, действия обвиняемого не остались незамеченными работниками охранного предприятия и были пресечены при попытке покинуть территорию организации.

В случае доведения преступного умысла до конца организации мог быть причинен крупный ущерб на сумму более 420 тыс. рублей.

После вручения копии обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены для рассмотрения по существу в Углегорский городской суд Сахалинской области.

За совершение указанного преступления обвиняемому может быть назначено наказание до 6 лет лишения свободы.