Трое сахалинец получили наркотики в массажере для нег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор троим жителям региона, обвиняемым в распространении наркотических средств. В зависимости от роли каждого в преступлении они признаны виновными по статьям о покушении на сбыт наркотиков, организованной группой через Интернет, а также о незаконном хранении наркотических веществ в крупном размере, сообщает astv.ru.

Следствие установило, что с апреля по ноябрь 2022 года осужденные вступили в преступную группу и получили из Москвы посылку с массажером для ног, внутри которого был спрятан килограмм смеси с метилэфедроном. Они планировали расфасовать наркотики и распространять их через тайники-закладки по территории Сахалина.

Кроме того, преступники приобрели 80 граммов других наркотиков, которые хранили у себя дома для продажи и личного употребления. Довести свои планы до конца они не смогли: всех троих задержала транспортная полиция.

Суд, учитывая обстоятельства дела и позицию транспортной прокуратуры, назначил наказание: один из осужденных получил 6 лет колонии общего режима, двое других — 6 лет 6 месяцев и 5 лет 6 месяцев строгого режима.

Расследование в отношении других участников группы продолжается. Приговор вступил в законную силу.