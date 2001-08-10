Тихоокеанское
информационное агентство
27 Ноября 2024
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Сахалинец напоил земляка и, заставив его подписать документы, завладел его квартирой
10:35, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Трое сахалинец получили наркотики в массажере для нег

Трое сахалинец получили наркотики в массажере для нег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор троим жителям региона, обвиняемым в распространении наркотических средств. В зависимости от роли каждого в преступлении они признаны виновными по статьям о покушении на сбыт наркотиков, организованной группой через Интернет, а также о незаконном хранении наркотических веществ в крупном размере, сообщает astv.ru.

Следствие установило, что с апреля по ноябрь 2022 года осужденные вступили в преступную группу и получили из Москвы посылку с массажером для ног, внутри которого был спрятан килограмм смеси с метилэфедроном. Они планировали расфасовать наркотики и распространять их через тайники-закладки по территории Сахалина.

Кроме того, преступники приобрели 80 граммов других наркотиков, которые хранили у себя дома для продажи и личного употребления. Довести свои планы до конца они не смогли: всех троих задержала транспортная полиция.

Суд, учитывая обстоятельства дела и позицию транспортной прокуратуры, назначил наказание: один из осужденных получил 6 лет колонии общего режима, двое других — 6 лет 6 месяцев и 5 лет 6 месяцев строгого режима.

Расследование в отношении других участников группы продолжается. Приговор вступил в законную силу.

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