Тихоокеанское
информационное агентство
27 Ноября 2024
Сейчас 00:16
103,79|108,87|66,91
На Сахалине задержан иностранец, находящийся на острове по подложным документам
17:58, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Приморье судят убийцу, расчленившего и спрятавшего тело зятя

В Приморье судят убийцу, расчленившего и спрятавшего тело зятя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Коллегия присяжных признала жителя Владивостока 1961 года рождения виновным в убийстве зятя. Он застрелил мужчину, затем расчленил его и спрятал останки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.

Как удалось установить, в июне 2021 года в жилом доме на ул. Маньчжурской во Владивостоке в результате конфликта с зятем произошло убийство. Подсудимый выстрелил в голову потерпевшего, затем расчленил его и избавился от тела.

Спустя 5 месяцев убитый был обнаружен в колодце неподалеку от места преступления.

В настоящее время решается дальнейшая судьба убийцы. Ранее сын мужчины пытался за сто тысяч избавить его от уголовной ответственности, за что сам оказался на скамье подсудимых.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?