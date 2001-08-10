В Приморье судят убийцу, расчленившего и спрятавшего тело зятя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Коллегия присяжных признала жителя Владивостока 1961 года рождения виновным в убийстве зятя. Он застрелил мужчину, затем расчленил его и спрятал останки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.

Как удалось установить, в июне 2021 года в жилом доме на ул. Маньчжурской во Владивостоке в результате конфликта с зятем произошло убийство. Подсудимый выстрелил в голову потерпевшего, затем расчленил его и избавился от тела.

Спустя 5 месяцев убитый был обнаружен в колодце неподалеку от места преступления.

В настоящее время решается дальнейшая судьба убийцы. Ранее сын мужчины пытался за сто тысяч избавить его от уголовной ответственности, за что сам оказался на скамье подсудимых.