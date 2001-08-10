На Сахалине задержан иностранец, находящийся на острове по подложным документам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделом дознания УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего гражданина Узбекистана, подозреваемого в приобретении и использовании заведомо подложного документа, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Ранее инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции УМВД остановили для проверки документов легковой автомобиль под управлением указанного лица. Водитель предъявил полицейскому отрывную часть бланка - уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. Подлинность документа, подтверждающего правомерность нахождения иностранного лица в стране, вызвала сомнение у полицейского. Для дальнейшего разбирательства на место была вызвана следственно-оперативная группа, а бланк изъят для проведения экспертизы.

Было установлено, что предъявленный документ действительно является подложным и не соответствовал установленному образцу. В частности, он был выполнен при нанесении высокой печатной формы, изготовленный фотополимерным способом.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327 УК РФ (Использование заведомо подложного документа), в отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Дознание по уголовному делу продолжается.