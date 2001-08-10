Тихоокеанское
информационное агентство
27 Ноября 2024
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На Сахалине задержан иностранец, находящийся на острове по подложным документам
15:47, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине задержан иностранец, находящийся на острове по подложным документам

На Сахалине задержан иностранец, находящийся на острове по подложным документам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделом дознания УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего гражданина Узбекистана, подозреваемого в приобретении и использовании заведомо подложного документа, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Ранее инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции УМВД остановили для проверки документов легковой автомобиль под управлением указанного лица. Водитель предъявил полицейскому отрывную часть бланка - уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. Подлинность документа, подтверждающего правомерность нахождения иностранного лица в стране, вызвала сомнение у полицейского. Для дальнейшего разбирательства на место была вызвана следственно-оперативная группа, а бланк изъят для проведения экспертизы.

Было установлено, что предъявленный документ действительно является подложным и не соответствовал установленному образцу. В частности, он был выполнен при нанесении высокой печатной формы, изготовленный фотополимерным способом.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327 УК РФ (Использование заведомо подложного документа), в отношении гражданина возбуждено уголовное дело.  Дознание по уголовному делу продолжается.

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