Сахалинец ответит в суде за присвоение средств

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в присвоении денежных средств, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В период с 24 июля 2020 года фигурант являлся индивидуальным предпринимателем. Он занимался реализацией автозапчастей и ремонтом транспортных средств. 23 июля 2022 года обвиняемый ликвидировал ИП, но при этом продолжил оказывать услуги по ремонту транспорта.

12 января 2024 года к фигуранту обратился потерпевший с просьбой починить его машину. Он перевел за выполнение работ и запчасти для автомобиля в общей сложности 278 тысяч рублей. В дальнейшем обвиняемый решил потратить по своему личному усмотрению все денежные средства, которые он получил от потерпевшего. Когда последний стал интересоваться, когда его заказ будет выполнен, фигурант признался, что потратил все деньги и автомобиль так и не починил.

Своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.