Тихоокеанское
информационное агентство
27 Ноября 2024
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На Сахалине задержан иностранец, находящийся на острове по подложным документам
15:06, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине оштрафовали председателя депутатского собрания за несвоевременное рассмотрение заявления

На Сахалине оштрафовали председателя депутатского собрания за несвоевременное рассмотрение заявления

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Александровск-Сахалинской городской прокуратурой по обращению гражданина проведена проверка Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район», в ходе которой установлен факт несвоевременности и неполноты рассмотрения обращения заявителя, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

В связи с этим городской прокуратурой в отношении председателя Собрания вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Постановлением судебного участка № 1 городского округа «Александровск-Сахалинский район» председателю Собрания назначено наказание в виде штрафа в размере 7 000 рублей.

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