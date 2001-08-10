Тихоокеанское
информационное агентство
27 Ноября 2024
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На Сахалине задержан иностранец, находящийся на острове по подложным документам
11:53, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине в автомобиле, передвигавшемся без номеров, обнаружили наркотики

На Сахалине в автомобиле, передвигавшемся без номеров, обнаружили наркотики

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На улице Пуркаева в Южно-Сахалинске инспекторами ДПС ОСР ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Сахалинской области был замечен автомобиль без государственных регистрационных знаков, который двигался в западном направлении. В районе дома 153 по улице Железнодорожной иномарка под управлением 33-летнего водителя была остановлена, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

При проверке документов, полицейские обратили внимание на поведение водителя, он был взволнован, речь была нарушена. Это вызвало подозрение о возможности наличия у него запрещенных к обороту веществ.

В ходе досмотра транспортного средства в бардачке были обнаружены электронные весы со следами наслоения белого цвета, а также 4 стеклянные колбы со следами наслоения. В подлокотнике между передними сидениями был обнаружен полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Водитель пояснил, что это наркотические вещества и принадлежат они лично ему.

Согласно справки об исследовании изъятое вещество является наркотическим веществом – n-метилэфедрон, массой 0, 28 гр.

По данному факту в отношении гражданина Отделом дознания УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ.

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