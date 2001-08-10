Тихоокеанское
информационное агентство
27 Ноября 2024
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11:30, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Жители 12 домов в Южно-Сахалинске и Ново-Александровске остались без тепла

Жители 12 домов в Южно-Сахалинске и Ново-Александровске остались без тепла

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская коммунальная компания вновь оставила без отопления часть жителей Южно-Сахалинска и Ново-Александровска, сообщает astv.ru.

В 10 часов утра сегодня, 26 ноября, в областном центре внепланово стали холодными батареи в домах по адресам: ул. Авиационная, 57, 59, 61, 63, 65, 65а, 69, 74, 76, 78.

В Ново-Александровске продолжают работать на сетях. В очередной раз остались без тепла жители домов:

- ул. Горького, 14а;

- 30 лет Победы, 14.

Работы на сетях планируют завершить в 16:00.

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