Сахалинец пришел в гости, там у него отобрали телефон и выгнали из квартиры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по городскому округу «Александровск-Сахалинский район» поступило заявление о грабеже, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Как выяснили сотрудники полиции, в вечернее время 33-летний фигурант и потерпевший находились в гостях в одной компании. В какой-то момент подозреваемый попросил у своего оппонента сотовый телефон посмотреть. Взяв мобильный, он решил не возвращать его законному владельцу, а забрать себе.

Пользуясь физическим превосходством, на просьбы вернуть гаджет он ответил отказом и вернул только сим-карту и чехол, после чего потребовал у потерпевшего покинуть квартиру.

В последующем устройство было изъято сотрудниками уголовного розыска при проведении оперативно-розыскных мероприятий и будет передано законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ – грабеж.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Дознание по уголовному делу продолжается.