В Корсакове горел строительный склад

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 ноября в 11:15 диспетчеру Корсаковского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании строительной площадки по адресу: ул. Толстого, 150. Первый пожарный расчет прибыл через 5 минут. К моменту его прибытия горел строительный склад на площади 200 кв. м., рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Возгорание было локализовано в 11:56, а в 12:32 полностью ликвидировано. В тушении участвовали 1 человек добровольной пожарной дружины, 11 сотрудников и 2 единицы техники ГУ МЧС России по Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.