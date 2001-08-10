Житель Макарова осужден за убийство матери
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Макаровским районным судом Сахалинской области постановлен обвинительный приговор в отношении 47-летнего местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.
Судом установлено, что в октябре 2023 года осужденный, находясь в квартире города Макарова, в которой проживал совместно с матерью, поссорился с последней из-за критики постоянного употребления алкогольной продукции, в результате чего у него возник преступный умысел, направленный на её убийство. В связи с этим он нанес потерпевшей не менее 23 травматических воздействий кухонным ножом в области туловища и верхних конечностей, в том числе 7 проникающих, в область локализации жизненно-важных органов (грудной клетки, живота), от которых наступила смерть женщины на месте происшествия.
Участвующий в деле государственный обвинитель представил суду исчерпывающие доказательства виновности подсудимого и с учетом личности подсудимого, ориентировал суд на назначение наказания в виде лишения свободы.
Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в инкриминируемом деянии, приговорил виновного к лишению свободы на срок 11 лет 8 месяцев лишения свободы, с ограничением свободы на 1 срок год, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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