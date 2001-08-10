Тихоокеанское
информационное агентство
26 Ноября 2024
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14:16, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

После вмешательства прокуратуры работникам сахалинского предприятия выплатили долги по зарплате

После вмешательства прокуратуры работникам сахалинского предприятия выплатили долги по зарплате

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Тымовского района Сахалинской области провела проверку исполнения трудового законодательства. Установлено, что за август 2024 года перед 159 работниками МУП «Тепловик» образовалась задолженность по заработной плате на сумму свыше 6 млн рублей, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

В целях восстановления трудовых прав граждан прокуратура внесла руководителю организации представление, а также возбудила в отношении него дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы в установленный законом срок). По постановлению прокурора ему назначен штраф.

Благодаря вмешательству надзорного ведомства задолженность по заработной плате полностью погашена.

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