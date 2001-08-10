В Южно-Сахалинск пожарные выезжали на тушение мусорных контейнеров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 ноября в 11:44 диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании пластиковых контейнеров для мусора по адресу: ул. Емельянова,11а. Первый пожарный расчет прибыл через 5 минут. К моменту его прибытия горели пластиковые контейнера для мусора на площади 4 кв. м., рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Возгорание было локализовано в 11:51, а в 11:59 полностью ликвидировано. В тушении участвовали пять сотрудников и единица техники ГУ МЧС России по Сахалинской области и один человек из ДПД. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.