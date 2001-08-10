Прокуратура заставила привести в надлежащее состояние детские площадки в Смирныховском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Смирныховского района проведена проверка соблюдения законодательства о защите прав несовершеннолетних при эксплуатации и содержании детских игровых площадок, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

В ходе проверки установлены факты деформации элементов игровых комплексов, нарушение целостности ударопоглащающего покрытия, а также не проведения покрасочных работ, что ставило под угрозу жизнь и здоровье несовершеннолетних.

В целях устранения выявленных нарушений закона прокурором района руководителю муниципального предприятия, обеспечивающего эксплуатацию детских комплексов, внесено представление.

Кроме того, виновное должностное лицо, осуществлявшее ненадлежащее обслуживание детских игровых площадок, по постановлению прокуратуры района привлечено Арбитражным судом Сахалинской области к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение исполнителем требований технических регламентов), в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

По результатам принятых мер реагирования нарушения устранены, семь игровых площадок приведены в надлежащее состояние, в том числе путем замены деталей конструкции и ударопоглащающего покрытия.