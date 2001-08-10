Тихоокеанское
информационное агентство
26 Ноября 2024
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09:06, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

За сутки на Сахалине произошло 43 аварии, два человека пострадали

За сутки на Сахалине произошло 43 аварии, два человека пострадали

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие дни на Сахалине зарегистрировано 43 ДТП, в двух из которых 2 человека получили травмы.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 343 нарушения ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 30 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 42 водителя, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- за выезд на полосу встречного движения - 7 водителей;

- 1 водитель - не пропустивший пешеходов на «зебре»;

- 20 водителей - управляющих автомобилями с «тонировкой» на стеклах;

- 4 водителя - управляющих ТС с наличием технических неисправностей (глушители);

- 6 водителей - управляющих ТС, не зарегистрированными в установленном порядке;

- 8 водителей - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

 - 9 водителей - нарушивших правила перевозки детей;

- 1 пешеход - нарушивший правила дорожного движения;

- 6 водителей - управляющих ТС, незарегистрированным в установленном порядке;

- 16 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 37 автомобилей.

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