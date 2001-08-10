За сутки на Сахалине произошло 43 аварии, два человека пострадали
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие дни на Сахалине зарегистрировано 43 ДТП, в двух из которых 2 человека получили травмы.
Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 343 нарушения ПДД РФ:
- задержаны и отстранены от управления ТС 30 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;
- задержаны 42 водителя, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.
Также, привлечены к административной ответственности:
- за выезд на полосу встречного движения - 7 водителей;
- 1 водитель - не пропустивший пешеходов на «зебре»;
- 20 водителей - управляющих автомобилями с «тонировкой» на стеклах;
- 4 водителя - управляющих ТС с наличием технических неисправностей (глушители);
- 6 водителей - управляющих ТС, не зарегистрированными в установленном порядке;
- 8 водителей - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;
- 9 водителей - нарушивших правила перевозки детей;
- 1 пешеход - нарушивший правила дорожного движения;
- 6 водителей - управляющих ТС, незарегистрированным в установленном порядке;
- 16 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности.
Задержаны и помещены на специализированные стоянки 37 автомобилей.
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