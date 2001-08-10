За сутки на Сахалине произошло 43 аварии, два человека пострадали

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие дни на Сахалине зарегистрировано 43 ДТП, в двух из которых 2 человека получили травмы.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 343 нарушения ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 30 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 42 водителя, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- за выезд на полосу встречного движения - 7 водителей;

- 1 водитель - не пропустивший пешеходов на «зебре»;

- 20 водителей - управляющих автомобилями с «тонировкой» на стеклах;

- 4 водителя - управляющих ТС с наличием технических неисправностей (глушители);

- 6 водителей - управляющих ТС, не зарегистрированными в установленном порядке;

- 8 водителей - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

- 9 водителей - нарушивших правила перевозки детей;

- 1 пешеход - нарушивший правила дорожного движения;

- 6 водителей - управляющих ТС, незарегистрированным в установленном порядке;

- 16 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 37 автомобилей.