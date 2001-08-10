На Сахалине двое иностранцев обвиняются в незаконном пересечении границы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ходе проведения проверочных мероприятий, проводимых в отношении иностранных лиц, прибывающих на территорию островного региона, сотрудниками отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Южно-Сахалинску выявлены иностранные лица, нарушившие правила въезда и пребывания на территории Российской Федерации, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Согласно сведениям информационных учетов 24 октября текущего года в отношении двух 40-летних граждан Республики Узбекистан были вынесены судебные постановления о неразрешении въезда на территорию России до 2029 года за нарушения по ч. 1.1. ст. 18.8 КоАП РФ (отсутствие документов, подтверждающих право на пребывание/проживание…).
20 ноября указанные лица, проигнорировав решения суда, в нарушение действующего законодательства Российской Федерации, прибыли на территорию Сахалинской области, где были задержаны сотрудниками полиции для дальнейшего разбирательства.
В действиях граждан усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ст. 322 УК РФ - незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации. Собранные материалы переданы по подследственности для принятия процессуального решения.
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