Сахалинка лишилась телефона, поставив его в гостях на зарядку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении кражи, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 24 августа фигурант пришел в гости к своему знакомому, где помимо него были другие знакомые. В ходе застолья одна из гостей поставила свой сотовый телефон на зарядку, а сама продолжила общение в компании. Обвиняемый, увидев это, решил похитить гаджет, чтобы потом продать. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, злоумышленник отсоединил зарядку, положил смартфон в карман и покинул помещение квартиры.

Фигурант сдал мобильный телефон в ломбард за 3500 рублей, а вырученные денежные средства потратил по своему усмотрению.

Сумма ущерба составила 17500 рублей.