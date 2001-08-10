Сахалинка лишилась телефона, поставив его в гостях на зарядку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении кражи, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что 24 августа фигурант пришел в гости к своему знакомому, где помимо него были другие знакомые. В ходе застолья одна из гостей поставила свой сотовый телефон на зарядку, а сама продолжила общение в компании. Обвиняемый, увидев это, решил похитить гаджет, чтобы потом продать. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, злоумышленник отсоединил зарядку, положил смартфон в карман и покинул помещение квартиры.
Фигурант сдал мобильный телефон в ломбард за 3500 рублей, а вырученные денежные средства потратил по своему усмотрению.
Сумма ущерба составила 17500 рублей.
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