14:56, | Новости происшествий Сахалина и Курил
Сахалинская пенсионерка записалась на диспансеризацию и потеряла четверть миллиона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В УМВД России по Южно-Сахалинску поступило заявление от 71-летней местной жительницы. Ей поступил звонок от человека, который представился сотрудником поликлиники и предложил пройти диспансеризацию, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции..
Получив согласие, собеседник попросил, якобы для записи на приём и получения электронного талона, сообщить код из СМС, а также номер СНИЛС, что женщина и сделала. Впоследствии с её банковского счёта было списано 240 тысяч рублей.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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