Сахалинская пенсионерка записалась на диспансеризацию и потеряла четверть миллиона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по Южно-Сахалинску поступило заявление от 71-летней местной жительницы. Ей поступил звонок от человека, который представился сотрудником поликлиники и предложил пройти диспансеризацию, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции..

Получив согласие, собеседник попросил, якобы для записи на приём и получения электронного талона, сообщить код из СМС, а также номер СНИЛС, что женщина и сделала. Впоследствии с её банковского счёта было списано 240 тысяч рублей.