14:33, | Новости происшествий Сахалина и Курил
В Южно-Сахалинске самосвал подмял легковушку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске 22 ноября произошло ДТП с участием самосвала. Большегруз не поделил дорогу с легковушкой, пишет astv.ru.
Как стало известно редакции, происшествие случилось на пересечении проспекта Мира и улицы Лесной. Самосвал столкнулся, по предварительным данным, с Honda Fit, когда поворачивал направо.
Информации о пострадавших на данный момент не поступало.
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