В Южно-Сахалинске самосвал подмял легковушку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске 22 ноября произошло ДТП с участием самосвала. Большегруз не поделил дорогу с легковушкой, пишет astv.ru.

Как стало известно редакции, происшествие случилось на пересечении проспекта Мира и улицы Лесной. Самосвал столкнулся, по предварительным данным, с Honda Fit, когда поворачивал направо.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало.