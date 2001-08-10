Тихоокеанское
информационное агентство
22 Ноября 2024
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В Южно-Сахалинске самосвал подмял легковушку
14:33, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске самосвал подмял легковушку

В Южно-Сахалинске самосвал подмял легковушку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске 22 ноября произошло ДТП с участием самосвала. Большегруз не поделил дорогу с легковушкой, пишет astv.ru.

Как стало известно редакции, происшествие случилось на пересечении проспекта Мира и улицы Лесной. Самосвал столкнулся, по предварительным данным, с Honda Fit, когда поворачивал направо.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

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