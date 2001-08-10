На Сахалине еще у одного иностранца выявили поддельные права

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Факт подделки водительского удостоверения выявили инспекторы ДПС ОСР ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Сахалинской области у гражданина иностранного государства, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Инспекторы ДПС при несении службы в районе дома 1 на проспекте Мира г. Южно-Сахалинск остановили автомобиль под управлением 33-летнего водителя.

В ходе проверки документов у инспекторов возникли сомнения в подлинности водительского удостоверения, так как оно имело признаки подделки.

Автоинспекторы изъяли удостоверение и доставили нарушителя в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Согласно проведенной экспертизы был установлен факт подделки документа.

По факту использования заведомо подложного документа возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов).