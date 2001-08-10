Тихоокеанское
информационное агентство
22 Ноября 2024
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11:33, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Несколько пакетов с засушенной коноплей изъяли сахалинские полицейские у жителя Горнозаводска

Несколько пакетов с засушенной коноплей изъяли сахалинские полицейские у жителя Горнозаводска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УКОН УМВД России по Сахалинской области, совместно с сотрудниками невельской полиции задержан 50-летний житель села Горнозаводск, подозреваемый в незаконном хранении наркотиков, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

 При обследовании жилища фигуранта оперативниками были обнаружены и изъяты черные пакеты, доверху заполненные фрагментами высушенных растений со специфическим запахом.

 Исследование эксперта подтвердило, что изъятое является растением рода «конопля» общей массой более 400 грамм.

 Предварительно установлено, что ранее фигурант вырастил запрещенные к культивации растения в лесном массиве, чтобы изготовить наркотик канабисной группы.

 По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере.

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