Сахалинец обокрал предприятие, на котором работал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по Южно-Сахалинску округу завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя, обвиняемого в краже, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что ранее фигурант работал у местного индивидуального предпринимателя, специализирующегося на продаже автозапчастей. В силу должностных обязанностей он знал, что товар на складе не охраняется надлежащим образом. Обвиняемый решил воспользоваться данным обстоятельством и похитить имущество с целью продажи.

Он выгадал момент, когда его передвижений и действий не будут видеть другие, прошел в складское помещение и похитил комплект фар. Далее, спрятав их в мешок, злоумышленник покинул территорию организации с чужим имуществом.

Чуть позже, фигурант продал оптику неизвестному за 10 000 рублей. Ущерб при этом составил 40 000 рублей.

Своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.