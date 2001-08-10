Тихоокеанское
информационное агентство
22 Ноября 2024
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09:17, | Новости происшествий Сахалина и Курил

159 нарушений правил дорожного движения пресекли сахалинские автоинспекторы за сутки

159 нарушений правил дорожного движения пресекли сахалинские автоинспекторы за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 18 ДТП без пострадавших, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской полиции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 159 нарушений ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 6 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения.

- задержаны 12 водителей, которые не имеют права управления ТС либо лишенные такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- за выезд на полосу встречного движения - 2 водителя;

- 4 водителя - не пропустивших пешеходов на «зебре»;

- 12 водителей - управляющих автомобилями с «тонировкой» на стеклах;

- 2 водителя - управляющих ТС, не зарегистрированными в установленном порядке;

- 8 водителей - перевозивших детей без удерживающего устройства;

- 2 пешехода - нарушивших ПДД;

- 5 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

- 3 водителя - управляющих транспортными средствами при наличии технических неисправностей (глушители);

- 9 водителей - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 3 автомобиля.

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