159 нарушений правил дорожного движения пресекли сахалинские автоинспекторы за сутки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 18 ДТП без пострадавших, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской полиции.
Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 159 нарушений ПДД РФ:
- задержаны и отстранены от управления ТС 6 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения.
- задержаны 12 водителей, которые не имеют права управления ТС либо лишенные такого права по решению суда.
Также, привлечены к административной ответственности:
- за выезд на полосу встречного движения - 2 водителя;
- 4 водителя - не пропустивших пешеходов на «зебре»;
- 12 водителей - управляющих автомобилями с «тонировкой» на стеклах;
- 2 водителя - управляющих ТС, не зарегистрированными в установленном порядке;
- 8 водителей - перевозивших детей без удерживающего устройства;
- 2 пешехода - нарушивших ПДД;
- 5 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;
- 3 водителя - управляющих транспортными средствами при наличии технических неисправностей (глушители);
- 9 водителей - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств.
Задержаны и помещены на специализированные стоянки 3 автомобиля.
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