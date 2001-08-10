Сахалинец подобрал в такси чужой телефон и заработал уголовное дело

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении кражи, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, в ночь на 2 октября фигурант решил воспользоваться услугами такси. Находясь в салоне на заднем сидении, он обнаружил мобильный телефон и понял, что его обронил кто-то из предыдущих пассажиров.

Он решил не сообщать об этом таксисту, а забрать аппарат себе для личного пользования.

Своими действиями гражданин причинил законной владелице ущерб на сумму 16 999 рублей.

Своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. б ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.