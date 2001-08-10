19 единиц оружия изъяли росгвардейцы у сахалинцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники территориального управления Росгвардии продолжают осуществлять контроль оборота оружия в регионе. За минувшую неделю они проверили более 115 мест хранения гражданского и служебного оружия и выявили 5 нарушений. Привлекли к административной ответственности 5 правонарушителей, изъяли 16 единиц гражданского оружия, аннулировали 4 разрешения на его хранение и ношение. Кроме того, в Холмске два владельца лишились права хранения и ношения оружия. Один – не прошёл медицинское освидетельствование и у него изъяли охотничье ружье и травматический пистолет, другой – не выполнил проверку знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с ним. У него росгвардейцы изъяли травматический пистолет. Меры направлены на обеспечение правопорядка и общественной безопасности, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Росгвардии.

Для оказания государственных услуг в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности за неделю в ведомство поступило 114 заявлений, рассмотрено 108.

Напоминаем о соблюдении правил. Владельцы оружия, обязаны не реже одного раза в пять лет проходить проверку знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием, и представлять в подразделение Росгвардии подтверждающие документы. Исключения предусмотрены только для граждан, проходящих службу в государственных военизированных организациях и имеющих воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции, а также проходивших службу в этих организациях и уволенных из них в запас или отставку с правом на пенсию.