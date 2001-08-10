В приморском колледже во время лекции обрушился потолок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Трагедия чуть не разыгралась в стенах Уссурийского агропромышленного колледжа. Части потолка рухнули в учебном кабинете, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на "Вести: Приморье".

Инцидент произошел 20 ноября во время лекции.

На сделанных очевидцами кадрах видно, что обрушились довольно-таки крупные плиты. Самое время узнать, когда здесь в последний раз проводился ремонт.

Обошлось без пострадавших.

В настоящее время устанавливаются подробности происшествия.