Сахалинец, недовольный полученной оплатой за свою работу, решил сжечь автомобиль заказчика
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном уничтожении чужого имущества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Как выяснили следователи, фигурант оказывал услуги в сфере строительства. В октябре 2023 года к нему обратился давний знакомый, который попросил найти работников и заняться внутренней отделкой помещений на одном из объектов. Обвиняемый согласился, после чего обсудил с клиентом условия договора и предварительную стоимость ремонта. Однако по завершении работ мужчина оказался недоволен полученной оплатой и решил отомстить заказчику поджогом его автомобиля.
В ночь с 13 на 14 мая текущего года злоумышленник приехал к дому работодателя и, облив бензином лобовое стекло используемой им легковушку, совершил задуманное, после чего скрылся. Однако фигурант не знал, что машина, которую он сжёг, принадлежит не оппоненту, а его тестю. Сумма причинённого владельцу транспортного средства ущерба превысила 2 млн рублей.
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