Тихоокеанское
информационное агентство
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09:49, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец, недовольный полученной оплатой за свою работу, решил сжечь автомобиль заказчика

Сахалинец, недовольный полученной оплатой за свою работу, решил сжечь автомобиль заказчика

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном уничтожении чужого имущества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Как выяснили следователи, фигурант оказывал услуги в сфере строительства. В октябре 2023 года к нему обратился давний знакомый, который попросил найти работников и заняться внутренней отделкой помещений на одном из объектов. Обвиняемый согласился, после чего обсудил с клиентом условия договора и предварительную стоимость ремонта. Однако по завершении работ мужчина оказался недоволен полученной оплатой и решил отомстить заказчику поджогом его автомобиля.

В ночь с 13 на 14 мая текущего года злоумышленник приехал к дому работодателя и, облив бензином лобовое стекло используемой им легковушку, совершил задуманное, после чего скрылся. Однако фигурант не знал, что машина, которую он сжёг, принадлежит не оппоненту, а его тестю. Сумма причинённого владельцу транспортного средства ущерба превысила 2 млн рублей.

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