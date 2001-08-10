Тихоокеанское
информационное агентство
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09:42, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Три человека получили травмы при аварии в Южно-Сахалинске

Три человека получили травмы при аварии в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20 ноября 2024 года в 18 часов 30 минут на 7 км. автодороги «Северо-Западный объезд Южно-Сахалинска» произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

По предварительным данным, 52-летний водитель, управляя автомобилем «Nissan X-Trail», двигаясь в северном направлении, при совершении левого поворота на улицу Шумова на нерегулируемом перекрестке, не убедился в безопасности маневра, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Toyota Mark II», под управлением 20-летнего водителя, который двигался в южном направлении по улице Ленина.

В результате дорожно-дорожно-транспортного происшествия водители транспортных средств и 20-летний пассажир автомобиля «Toyota Mark II» получили травмы.

Проводится проверка.

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