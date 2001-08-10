Тихоокеанское
информационное агентство
21 Ноября 2024
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За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 21 авария
09:13, | Новости происшествий Сахалина и Курил

За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 21 авария

За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 21 авария

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 146 нарушений ПДД РФ, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции:

- задержаны и отстранены от управления ТС 6 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения.;

- задержаны 15 водителей, которые не имеют права управления ТС либо лишенные такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- за выезд на полосу встречного движения -  4 водителя;

- 2 водителя - не пропустивших пешеходов на «зебре»;

- 9 водителей - управляющих автомобилями с «тонировкой» на стеклах;

- 1 водитель - управляющий ТС, не зарегистрированными в установленном порядке;

- 8 водителей - перевозивших детей без специального удерживающего устройства;

- 3 пешехода - нарушивших ПДД;

- 3 водителя - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 7 автомобилей.

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