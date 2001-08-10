За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 21 авария
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 146 нарушений ПДД РФ, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции:
- задержаны и отстранены от управления ТС 6 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения.;
- задержаны 15 водителей, которые не имеют права управления ТС либо лишенные такого права по решению суда.
Также, привлечены к административной ответственности:
- за выезд на полосу встречного движения - 4 водителя;
- 2 водителя - не пропустивших пешеходов на «зебре»;
- 9 водителей - управляющих автомобилями с «тонировкой» на стеклах;
- 1 водитель - управляющий ТС, не зарегистрированными в установленном порядке;
- 8 водителей - перевозивших детей без специального удерживающего устройства;
- 3 пешехода - нарушивших ПДД;
- 3 водителя - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств.
Задержаны и помещены на специализированные стоянки 7 автомобилей.
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